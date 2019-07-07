В МИД Ирана не исключили выхода страны из СВПД
- Reuters
«Сокращение наших обязательств идёт параллельно с сохранением СВПД, а не с его уничтожением. Эта тенденция может привести к прекращению нашего участия в СВПД», — приводит слова замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи РИА Новости.
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.