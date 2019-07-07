Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана

В МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования исламской республики по СВПД.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы делаем второй шаг, сокращая обязательства в этом отношении сегодня... Мы дадим им (странам соглашения. — RT) ещё 60 дней на учёт наших требований, а затем снова. Это будет продолжаться», — сказал дипломат.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.