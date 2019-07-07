Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана
- Reuters
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Мы делаем второй шаг, сокращая обязательства в этом отношении сегодня... Мы дадим им (странам соглашения. — RT) ещё 60 дней на учёт наших требований, а затем снова. Это будет продолжаться», — сказал дипломат.
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.