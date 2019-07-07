Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана

Короткая ссылка
В МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования исламской республики по СВПД.
Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана
  • Reuters

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы делаем второй шаг, сокращая обязательства в этом отношении сегодня... Мы дадим им (странам соглашения. — RT) ещё 60 дней на учёт наших требований, а затем снова. Это будет продолжаться», — сказал дипломат.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить