Иран объявил о решении обогащать уран на уровне выше 3,67%

Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Как сообщает Press TV, Иран увеличит обогащение урана до уровня, «который удовлетворяет потребности его электростанций».

Аракчи подчеркнул, что решение связано с истечением 60-дневного срока, который был дан европейским участникам сделки для того, чтобы «компенсировать негативные последствия одностороннего выхода Соединённых Штатов».

Ранее иранский лидер Хасан Рухани сообщил, что Тегеран превысил разрешённый ядерной сделкой лимит запасов урана 300 кг и продолжит накапливать уран для сохранения СВПД.

По его словам, иранская сторона вернётся к лимиту, как только остальные участники договора выполнят свои обязательства.

После этого лидер США Дональд Трамп прокомментировал такое решение.

«Иран, будь поосторожнее с угрозами», — сказал он.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.