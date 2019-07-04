Трамп предостерёг Иран от угроз по превышению лимита запасов урана

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Лидер США Дональд Трамп посоветовал иранским властям избегать угроз по превышению лимита запасов обогащённого урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

«Рухани (президент Ирана. — RT) говорит, что они будут обогащать уран «до такого уровня, до которого захотят», если не будет новой Ядерной Сделки. Иран, будь поосторожнее с угрозами», — написал американский президент в своём Twitter.

Трамп предупредил, что подобные угрозы могут «обернуться против» Тегерана.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани сообщил, что Тегеран превысил разрешённый ядерной сделкой лимит запасов урана 300 кг и продолжит накапливать уран для сохранения СВПД.

Он также заявил, что иранская сторона вернётся к лимиту, как только остальные участники договора выполнят свои обязательства.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.

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