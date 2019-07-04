Трамп предостерёг Иран от угроз по превышению лимита запасов урана

Лидер США Дональд Трамп посоветовал иранским властям избегать угроз по превышению лимита запасов обогащённого урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

«Рухани (президент Ирана. — RT) говорит, что они будут обогащать уран «до такого уровня, до которого захотят», если не будет новой Ядерной Сделки. Иран, будь поосторожнее с угрозами», — написал американский президент в своём Twitter.

Трамп предупредил, что подобные угрозы могут «обернуться против» Тегерана.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани сообщил, что Тегеран превысил разрешённый ядерной сделкой лимит запасов урана 300 кг и продолжит накапливать уран для сохранения СВПД.

Он также заявил, что иранская сторона вернётся к лимиту, как только остальные участники договора выполнят свои обязательства.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.