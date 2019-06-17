В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД

Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает ISNA.

Уточняется, что речь идёт о лимите иранских запасов урана. В частности, по его словам, Тегеран после 27 июня оставляет за собой право хранения на территории страны свыше 300 кг обогащённого урана, хотя по условиям договора Иран обязан продавать излишки при превышении данного объёма.

Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.