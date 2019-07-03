Рухани объяснил сокращение обязательств по СВПД

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран идёт на сокращение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ради спасения данной сделки.
Рухани объяснил сокращение обязательств по СВПД
  • Reuters

Об этом сообщает IRIB.

«Мы превысили запасы урана в 300 кг и продолжим... поскольку хотим сохранить ядерную сделку», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рухани, иранская сторона вернётся к лимиту накопления урана в 300 кг, когда остальные участники договора приступят к исполнению своих обязательств.

Глава Ирана добавил, что Тегеран ограничивает исполнение положений СВПД, чтобы сохранять баланс в рамках сделки.

Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД. Согласно условиям соглашения, Тегеран обязан продавать излишки в случае превышения указанного объёма.

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