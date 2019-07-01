Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщили власти страны, информацию подтвердили в МАГАТЭ.

«Иран, как и планировалось, превысил объёмы запасов в 300 кг. Иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать», — цитирует IRNA главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как передаёт Sky News, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран превысил потолок запасов.

Ранее Тегеран предупреждал, что после 27 июня оставляет за собой право хранения на территории страны свыше 300 кг обогащённого урана. По условиям иранской сделки он обязан продавать излишки при превышении данного объёма.