Макрон и Рухани провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры беседовали более часа и договорились изучить условия возобновления переговоров между всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Президент Республики договорился со своим иранским коллегой изучить вопрос об условиях возобновления диалога со всеми сторонами до 15 июля», — указывается в заявлении.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен предпринять шаги, чтобы побудить Иран соблюдать договорённости по СВПД.