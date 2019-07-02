В Елисейском дворце заявили о готовности Макрона повлиять на Иран

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен предпринять шаги, чтобы побудить Иран соблюдать договорённости по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Глава государства продолжит в ближайшие дни свои шаги, чтобы обеспечить выполнение Ираном обязательств и сохранение в силе экономических преимуществ, предусмотренных соглашением», — приводит ТАСС сообщение администрации президента Франции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД, заявил, что Тегеран «играет с огнём».

Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.

Отмечалось, что, согласно условиям соглашения, Тегеран обязан продавать излишки в случае превышения указанного объёма.