В Елисейском дворце заявили о готовности Макрона повлиять на Иран

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Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен предпринять шаги, чтобы побудить Иран соблюдать договорённости по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Елисейском дворце заявили о готовности Макрона повлиять на Иран
  • Reuters

«Глава государства продолжит в ближайшие дни свои шаги, чтобы обеспечить выполнение Ираном обязательств и сохранение в силе экономических преимуществ, предусмотренных соглашением», — приводит ТАСС сообщение администрации президента Франции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД, заявил, что Тегеран «играет с огнём».

Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.

Отмечалось, что, согласно условиям соглашения, Тегеран обязан продавать излишки в случае превышения указанного объёма.

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