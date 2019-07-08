В ООН оценили превышение Ираном допустимого СВПД уровня обогащения урана

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Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что превышение Тегераном уровня обогащения урана, допустимого СВПД по ядерной программе, не поможет сохранить соглашение.
В ООН оценили превышение Ираном допустимого СВПД уровня обогащения урана
  • Reuters

«В случае подтверждения (этих данных. — RT) такие действия со стороны Исламской Республики Иран не помогут ни сохранить план, ни обеспечить ощутимые экономические выгоды для иранского народа», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, по словам представителя МАГАТЭ Фредрика Даля, заявил, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%.

В свою очередь, востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение ИРИ приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.

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