В ООН оценили превышение Ираном допустимого СВПД уровня обогащения урана

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что превышение Тегераном уровня обогащения урана, допустимого СВПД по ядерной программе, не поможет сохранить соглашение.

«В случае подтверждения (этих данных. — RT) такие действия со стороны Исламской Республики Иран не помогут ни сохранить план, ни обеспечить ощутимые экономические выгоды для иранского народа», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, по словам представителя МАГАТЭ Фредрика Даля, заявил, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%.

В свою очередь, востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение ИРИ приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.