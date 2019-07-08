МАГАТЭ подтвердило, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МАГАТЭ Фредрика Даля.

«Гендиректор Юкия Амано проинформировал совет управляющих МАГАТЭ, что инспекторы агентства 8 июля установили, что Иран обогащает уран выше 3,67% урана-235», — уточнил он.

Ранее официальный представитель Организации атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди сообщил, что Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен СВПД.

Также в Министерстве иностранных дел Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования ИРИ по СВПД.

Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.