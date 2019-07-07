В ЕС оценили решение Ирана по обогащению урана

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Евросоюз обеспокоен заявлением властей Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
В ЕС оценили решение Ирана по обогащению урана
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«Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе», — цитирует её The Wall Street Journal.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «опасным шагом» намерение Ирана повысить уровень обогащения урана.

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