В ЕС оценили решение Ирана по обогащению урана
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«Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе», — цитирует её The Wall Street Journal.
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «опасным шагом» намерение Ирана повысить уровень обогащения урана.