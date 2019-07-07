Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Тегеран решил начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Reuters

По его словам, данное решение является «очень опасным шагом». «Иран нарушил своё торжественное обещание в Совете Безопасности ООН не обогащать уран выше определённого уровня», — цитирует Нетаньяху Haaretz. Израильский премьер также призвал Францию, Великобританию и Германию ввести против Тегерана санкции в ответ на действия иранской стороны. Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.