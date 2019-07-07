Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Тегеран решил начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана
  • Reuters

По его словам, данное решение является «очень опасным шагом».

«Иран нарушил своё торжественное обещание в Совете Безопасности ООН не обогащать уран выше определённого уровня», — цитирует Нетаньяху Haaretz.

Израильский премьер также призвал Францию, Великобританию и Германию ввести против Тегерана санкции в ответ на действия иранской стороны.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

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