Помпео пригрозил Ирану изоляцией в ответ на решение по урану

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение Тегерана превысить уровень обогащения урана в нарушение обязательств по ядерной сделке приведёт к новым санкциям и дальнейшей изоляции страны.
Помпео пригрозил Ирану изоляцией в ответ на решение по урану
  • © Reuters

«Расширение Ираном его ядерной программы, о котором было недавно заявлено, приведёт к дальнейшей изоляции и санкциям», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Помпео призвал страну сохранить существующие нормы по обогащению урана в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Иранский режим, имея ядерное оружие, будет представлять ещё большую угрозу для мира», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного СВПД.

В Тегеране, в свою очередь, объяснили данный шаг желанием сохранить ядерную сделку.

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