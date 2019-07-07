В Госдуме оценили решение Ирана обогащать уран на уровне выше 3,67%

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что в стране решили начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

«Со стороны США выход из ядерной сделки очень безответственен, ведь она была согласована ценой огромных усилий. Сам по себе выход ведёт к большим последствиям, в том числе подталкивает Иран к обогащению урана выше допустимых пределов», — считает депутат.

По словам Морозова, данная ситуация вызывает опасения у всей мировой общественности и у России.

«Мы являемся приверженцами нераспространения ядерного оружия. Россия постоянно призывает американских партнёров садиться за стол переговоров и вырабатывать новые параметры ядерной сделки. Запускать и оставлять без внимания данный процесс нельзя. Это чревато большими проблемами в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в мире в целом», — сказал он.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.