Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

В МИД Великобритании прокомментировали заявление Ирана о намерении превысить уровень обогащения урана, разрешённый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

«Иран нарушил условия СВПД после того, как объявил, что начнёт обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который был установлен в соглашении... Иран должен незамедлительно отменить все шаги, которые не соответствуют его обязательствам», — говорится в документе, который приводит ТАСС.

В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран решил превысить уровень обогащения урана 3,67%, предусмотренный СВПД для «удовлетворения потребностей электростанций».

Как отметили в Иране, данный шаг обусловлен истечением 60-дневного срока, предоставленного участникам сделки в Европе для «компенсации негативных последствий одностороннего выхода США».