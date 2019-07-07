Иран готовит встречу глав МИД стран — членов ядерной сделки в июле

Иран готовит встречу глав МИД стран — членов ядерной сделки. Предположительно, она состоится в июле. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Аббас Аракчи.

«Мы готовим встречу министров иностранных дел Ирана и группы «4 + 1», мы собираемся, возможно, провести эту встречу в июле», — сказал он во время выступления на иранском телевидении.

Он отметил, что Тегеран хотел бы услышать идеи сторон и получить результаты от встречи, а не только обменяться возражениями.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.