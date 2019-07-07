Франция оценила решение Ирана превысить уровень обогащения урана

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Париж обеспокоен решением Тегерана превысить уровень обогащения урана, разрешённый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, заявили в МИД Франции.
Франция оценила решение Ирана превысить уровень обогащения урана
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Франция с большой озабоченностью отмечает, что сегодня Иран объявил о начале обогащения урана выше уровня 3,67%, установленного СВПД... Настоятельно призываем Иран прекратить всю деятельность, которая не соответствует его обязательствам», — приводит ТАСС заявления французского ведомства.

В МИД Франции отметили, что ожидают подтверждения данного факта Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме того, в министерстве сообщили, что поддерживают постоянный контакт с партнёрами по ядерной сделке «для того, чтобы начать необходимую деэскалацию напряжённости».

Ранее в Евросоюзе призвали Иран вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе.

7 июля Тегеран объявил о решении превысить уровень обогащения урана 3,67%, предусмотренный СВПД, для «удовлетворения потребностей электростанций».

Иран также пообещал сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут считаться с требованиями страны по СВПД.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что данные шаги направлены на сохранение СВПД.

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