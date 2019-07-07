Инспекторы МАГАТЭ проверят решение Ирана по урану

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят объявленное Ираном повышение уровня обогащения урана. По итогам будет направлено сообщение в штаб-квартиру агентства.

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

«Мы знаем о заявлении Ирана, связанном с его уровнем обогащения урана. Инспекторы МАГАТЭ в Иране сообщат нашей штаб-квартире, как только установят объявленную меру», — сказал он.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.