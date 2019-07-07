В МИД Германии обеспокоены заявлением Ирана по обогащению урана

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В МИД Германии прокомментировали заявление иранской стороны о планах превысить уровень обогащения урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.
В МИД Германии обеспокоены заявлением Ирана по обогащению урана
  • © Ahmad Halabisaz/imago stock&people
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«Германия, как и наши партнёры по «тройке» (Германия, Великобритания и Франция. — RT) и ЕС, крайне обеспокоена заявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана выше уровня 3,67%», — говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД ФРГ добавили, что «ожидают в настоящее время дальнейшей информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)».

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «опасным шагом» намерение Ирана повысить уровень обогащения урана.

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