В МИД Германии обеспокоены заявлением Ирана по обогащению урана

В МИД Германии прокомментировали заявление иранской стороны о планах превысить уровень обогащения урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

«Германия, как и наши партнёры по «тройке» (Германия, Великобритания и Франция. — RT) и ЕС, крайне обеспокоена заявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана выше уровня 3,67%», — говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД ФРГ добавили, что «ожидают в настоящее время дальнейшей информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)».

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Также власти республики дали странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «опасным шагом» намерение Ирана повысить уровень обогащения урана.