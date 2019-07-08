Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе
Об этом сообщает AFP.
«Трамп сказал, что Ирану «лучше быть осторожным» в отношении ядерного обогащения», — пишет агентство.
#BREAKING Iran "better be careful" on nuclear enrichment, says Trump pic.twitter.com/onerzc63Xl— AFP news agency (@AFP) 7 июля 2019 г.
Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь пригрозил Ирану изоляцией в ответ на решение по урану.