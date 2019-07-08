Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

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Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.

Об этом сообщает AFP.

«Трамп сказал, что Ирану «лучше быть осторожным» в отношении ядерного обогащения», — пишет агентство.

Ранее ФранцияБританияГермания и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь пригрозил Ирану изоляцией в ответ на решение по урану.

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