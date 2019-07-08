Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
- Reuters
«Сегодня мы преодолели (уровень обогащения) 3,67%», — цитирует Камальванди РИА Новости.
Ранее Иран пообещал сокращать свои обязательства в рамках сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по СВПД.
Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, пригрозил Ирану изоляцией в ответ на решение по урану.