Болтон назвал «отличной новостью» задержание танкера Ирана

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Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал в своём микроблоге в Twitter «отличной новостью» задержание нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

«Отличная новость: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, гружёный иранской нефтью, направляющейся в Сирию, в нарушение санкций ЕС», — заявил Болтон.

Он также подчеркнул, что США и их «союзники будут и впредь мешать режимам в Тегеране и Дамаске извлекать выгоду из этой незаконной торговли».

Ранее посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

В иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержание танкера кораблями ВМС Великобритании может привести к эскалации в зоне Персидского залива.

Отмечалось, что танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.

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