Болтон назвал «отличной новостью» задержание танкера Ирана
«Отличная новость: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, гружёный иранской нефтью, направляющейся в Сирию, в нарушение санкций ЕС», — заявил Болтон.
Он также подчеркнул, что США и их «союзники будут и впредь мешать режимам в Тегеране и Дамаске извлекать выгоду из этой незаконной торговли».
Ранее посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.
В иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержание танкера кораблями ВМС Великобритании может привести к эскалации в зоне Персидского залива.
Отмечалось, что танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.