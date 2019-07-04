Иран призвал отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

Иран требует отпустить нефтяной танкер, задержанный в Гибралтарском проливе. Об этом говорится в сообщении иранского Министерства иностранных дел.

«Требуем скорого освобождения упомянутого танкера», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

В иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержание танкера кораблями ВМС Великобритании может привести к эскалации в зоне Персидского залива.

Отмечалось, что танкер Grace 1 следовал под флагом Панамы. Судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.