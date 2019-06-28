Франция, ФРГ и Британия запустили механизм расчётов с Ираном INSTEX

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Франция, Германия и Великобритания запустили механизм расчётов с Ираном INSTEX, он доступен для всех стран Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы по итогам встречи в Вене по СВПД.
Франция, ФРГ и Британия запустили механизм расчётов с Ираном INSTEX
  • Reuters

«Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников (встречи. — RT), что INSTEX запущен и доступен для всех государств — членов ЕС и что первые транзакции обрабатываются», — говорится в заявлении.

Как отмечается, будет продолжено дополнительное сотрудничество с соответствующей иранской организацией (STFI), которая уже создана.

Три страны — основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства блока находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.

Кроме того, они работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран, сообщается в документе.

Ранее генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что INSTEX начал первые транзакции.

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