Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном

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Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном
  • Reuters

«INSTEX теперь работает, первые транзакции обрабатываются, и больше государств — членов ЕС к нему присоединятся», — написала она в Twitter.

Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном».

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном.

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