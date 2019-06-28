Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном
- Reuters
«INSTEX теперь работает, первые транзакции обрабатываются, и больше государств — членов ЕС к нему присоединятся», — написала она в Twitter.
Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном».
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном.