В США заявили о готовности ввести санкции против механизма расчётов ЕС с Ираном

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном (INSTEX).

«Если этот механизм заработает... мы ожидаем, что будут иметь место разрешённые (США. — RT) транзакции. Мы готовы вводить санкции против любой подлежащей санкциям деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Он также высказал сомнения по поводу того, что Иран сможет обеспечить проведение транзакций со своей стороны в рамках данного механизма.

Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном».