Зариф: страны Европы не готовы платить за сохранение ядерной сделки
- Reuters
«Я думаю, что европейцы хотят сохранить СВПД, но, к сожалению, они не готовы платить, они не готовы инвестировать в собственную безопасность», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.
Зариф отметил, что в конечном счёте страны ЕС «позволяют США устанавливать повестку».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.