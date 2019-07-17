Зариф: страны Европы не готовы платить за сохранение ядерной сделки

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Европейские страны не готовы тратиться на сохранение ядерной сделки, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Зариф: страны Европы не готовы платить за сохранение ядерной сделки
  • Reuters

«Я думаю, что европейцы хотят сохранить СВПД, но, к сожалению, они не готовы платить, они не готовы инвестировать в собственную безопасность», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Зариф отметил, что в конечном счёте страны ЕС «позволяют США устанавливать повестку».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.

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