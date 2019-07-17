Зариф: страны Европы не готовы платить за сохранение ядерной сделки

Европейские страны не готовы тратиться на сохранение ядерной сделки, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Я думаю, что европейцы хотят сохранить СВПД, но, к сожалению, они не готовы платить, они не готовы инвестировать в собственную безопасность», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Зариф отметил, что в конечном счёте страны ЕС «позволяют США устанавливать повестку».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.