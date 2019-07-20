Ruptly опубликовало видео задержания Ираном британского танкера

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Агентство Ruptly опубликовало видео операции по задержанию британского нефтяного танкера Stena Impero силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе.

На кадрах видно, как представители КСИР высаживаются на борт британского судна с вертолёта, а также приближаются к танкеру на катерах.

19 июля представители Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж судна состоит из 23 человек, среди них трое россиян.

Вскоре после произошедшего глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием танкера Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран может столкнуться с серьёзными последствиями.

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