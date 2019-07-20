Ruptly опубликовало видео задержания Ираном британского танкера
На кадрах видно, как представители КСИР высаживаются на борт британского судна с вертолёта, а также приближаются к танкеру на катерах.
19 июля представители Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Экипаж судна состоит из 23 человек, среди них трое россиян.
Вскоре после произошедшего глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием танкера Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран может столкнуться с серьёзными последствиями.