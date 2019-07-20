Хант рассказал об обсуждении с Зарифом ситуации с задержанием танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал ситуацию с задержанием Ираном нефтяного танкера Stena Impero, а также рассказал о переговорах с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Только что говорил с главой МИД Ирана Зарифом и выразил крайнюю разочарованность тем, что сделанные прошлой субботой заявления о том, что Иран хочет деэскалации, обернулись обратными действиями», — написал дипломат в своём Twitter.

Just spoke 2 Iranian FM Zarif &expressed extreme disappointment that having assured me last Sat Iran wanted 2 deescalate situation they have behaved in the opposite way.This has 2 be about actions not words if we are to find a way through.British shipping must & will be protected — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 20 июля 2019 г.

По словам Ханта, если все заинтересованные в разрешении создавшейся ситуации стороны хотят найти способы её урегулирования, они «должны действовать, а не говорить».

Ранее Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить задержанный британский танкер.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна.