Хант рассказал об обсуждении с Зарифом ситуации с задержанием танкера

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал ситуацию с задержанием Ираном нефтяного танкера Stena Impero, а также рассказал о переговорах с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Хант рассказал об обсуждении с Зарифом ситуации с задержанием танкера
  • Reuters

«Только что говорил с главой МИД Ирана Зарифом и выразил крайнюю разочарованность тем, что сделанные прошлой субботой заявления о том, что Иран хочет деэскалации, обернулись обратными действиями», — написал дипломат в своём Twitter. 

По словам Ханта, если все заинтересованные в разрешении создавшейся ситуации стороны хотят найти способы её урегулирования, они «должны действовать, а не говорить».

Ранее Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить задержанный британский танкер.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна. 

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