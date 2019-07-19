В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
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Как сообщает The Guardian, британское правительство в срочном порядке проверяет информацию об инциденте в Ормузском проливе.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».