В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

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RT
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero. Об этом информирует Press TV со ссылкой на заявление КСИР. По данным телеканала, танкер был задержан в связи с нарушением международных правил.
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
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Как сообщает The Guardian, британское правительство в срочном порядке проверяет информацию об инциденте в Ормузском проливе.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию. 

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».

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