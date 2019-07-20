Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе не разрешится в ближайшее время, Иран могут ждать серьёзные последствия.

«Это совершенно неприемлемо, необходимо соблюдать свободу передвижения... Если ситуация быстро не разрешится, будут серьёзные последствия», — заявил Хант в эфире телеканала SkyNews.

При этом он исключил возможность решения ситуации военными методами.

«Мы не рассматриваем военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна», — подчеркнул британский министр.

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с задержанием Ираном британского танкера с госсекретарём США Майком Помпео и намерен связаться по поводу данного инцидента с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Пытался поговорить с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом, но он, как я понял, в самолёте, так что поговорим, как только будет возможность», — уточнил Хант.

Ранее стало известно, что второй задержанный иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, отпущен и продолжает путь.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

На борту танкера находятся 23 человека: граждане России, Латвии, Филиппин и Индии.

Российское посольство в Иране проинформировано об инциденте.