Танкер Mesdar отпустили после задержания в Ормузском проливе

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Танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, отпущен после задержания в районе Ормузского пролива. Об этом сообщила британская судоходная компания Norbulk Shipping, которой принадлежит судно.

«Оператор судна, британская судоходная компания Norbulk подтверждает, что на судно Mesdar, зарегистрированное как либерийское, высадился вооружённый персонал около в 17:30 (19:30 мск. — RT) в пятницу», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Позднее в Norbulk Shipping уточнили, что связь с танкером восстановлена, и судно продолжило свой путь после того, как вооружённые лица покинули борт.

«Все члены экипажа в безопасности и в порядке», — подтвердили представители пресс-службы британской компании.

Ранее глава МИД Британии Джереми Хант объявил об участии в заседании чрезвычайного правительственного комитета в связи с задержанием Ираном британского и либерийского танкеров в Ормузском проливе.

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