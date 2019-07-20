Танкер Mesdar отпустили после задержания в Ормузском проливе
«Оператор судна, британская судоходная компания Norbulk подтверждает, что на судно Mesdar, зарегистрированное как либерийское, высадился вооружённый персонал около в 17:30 (19:30 мск. — RT) в пятницу», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Позднее в Norbulk Shipping уточнили, что связь с танкером восстановлена, и судно продолжило свой путь после того, как вооружённые лица покинули борт.
«Все члены экипажа в безопасности и в порядке», — подтвердили представители пресс-службы британской компании.
Ранее глава МИД Британии Джереми Хант объявил об участии в заседании чрезвычайного правительственного комитета в связи с задержанием Ираном британского и либерийского танкеров в Ормузском проливе.