Британский танкер Stena Impero направляется к берегам Ирана
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«Мы в настоящий момент не можем связаться с судном, которое направляется на север, к Ирану», — говорится в тексте.
В компании также отметили, что к зарегистрированному в Великобритании танкеру во время его прохода через Ормузский пролив приблизились несколько неопознанных судов и вертолёт.
По версии Stena Bulk & Northern Marine Management, в момент ЧП судно с 23 членами экипажа на борту находилось в международных водах.
Ранее Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) передавало о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.