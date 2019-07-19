Британский танкер Stena Impero направляется к берегам Ирана

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В компании Stena Bulk & Northern Marine Management рассказали, что британский танкер, который, как сообщается, был захвачен представителями КСИР в Ормузском проливе, в настоящее время направляется к берегам Ирана.
Британский танкер Stena Impero направляется к берегам Ирана
  • Reuters
  • © Hamad I Mohammed

«Мы в настоящий момент не можем связаться с судном, которое направляется на север, к Ирану», — говорится в тексте.

В компании также отметили, что к зарегистрированному в Великобритании танкеру во время его прохода через Ормузский пролив приблизились несколько неопознанных судов и вертолёт.

По версии Stena Bulk & Northern Marine Management, в момент ЧП судно с 23 членами экипажа на борту находилось в международных водах. 

Ранее Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) передавало о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero. 

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