Британский танкер Stena Impero направляется к берегам Ирана

В компании Stena Bulk & Northern Marine Management рассказали, что британский танкер, который, как сообщается, был захвачен представителями КСИР в Ормузском проливе, в настоящее время направляется к берегам Ирана.

«Мы в настоящий момент не можем связаться с судном, которое направляется на север, к Ирану», — говорится в тексте.

В компании также отметили, что к зарегистрированному в Великобритании танкеру во время его прохода через Ормузский пролив приблизились несколько неопознанных судов и вертолёт.

По версии Stena Bulk & Northern Marine Management, в момент ЧП судно с 23 членами экипажа на борту находилось в международных водах.

Ранее Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) передавало о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.