МИД Британии заявил о задержании Ираном двух судов в Ормузском проливе

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что в Ормузском проливе иранскими властями были задержаны два судна: одно следовало под британским, другое — под либерийским флагом.

«Я чрезвычайно обеспокоен захватом иранскими властями двух судов в Ормузском проливе. В скором времени я приму участие в заседании чрезвычайного правительственного комитета, чтобы обсудить имеющиеся у нас данные и меры, которые мы можем предпринять для быстрого освобождения двух кораблей», — цитирует его The Telegraph.

Хант добавил, что британский посол в Тегеране находится в контакте с МИД Ирана, чтобы разрешить ситуацию. По его словам, Лондон также тесно работает с международными партнёрами.

Ранее стало известно о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero. Позднее в СМИ появилась информация, что танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии, также мог быть задержан в районе Ормузского пролива.

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, танкер был задержан «в связи с нарушением международных правил».

По версии компании Stena Bulk & Northern Marine Management, в момент ЧП судно с 23 членами экипажа находилось в международных водах. На борту танкера Stena Impero находятся граждане Индии, Латвии, Филиппин и России.