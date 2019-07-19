На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находятся россияне

Короткая ссылка
На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными в районе Ормузского пролива, находятся российские граждане. Об этом сообщили в компании Stena Bulk & Northern Marine Management.
На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находятся россияне
  • © stenabulk.com

«На борту находятся 23 человека: граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на КСИР сообщил о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero в связи с нарушением международных правил.

Впоследствии в компании Stena Bulk & Northern Marine Management заявили, что в момент ЧП судно с 23 членами экипажа на борту якобы находилось в международных водах

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить