На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находятся россияне

На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными в районе Ормузского пролива, находятся российские граждане. Об этом сообщили в компании Stena Bulk & Northern Marine Management.

«На борту находятся 23 человека: граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на КСИР сообщил о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero в связи с нарушением международных правил.

Впоследствии в компании Stena Bulk & Northern Marine Management заявили, что в момент ЧП судно с 23 членами экипажа на борту якобы находилось в международных водах.