Посольство в Иране проинформировано о задержанном танкере с россиянами

Судовладелец Northern Marine Management, которому принадлежит задержанный Ираном в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, проинформировал посольство России в Тегеране о находящихся на борту россиянах.

Об этом сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

«В разговоре с нами представитель судовладельца подтвердил информацию о трёх российских моряках на борту», — заявил пресс-атташе Андрей Ганенко.

В настоящее время сотрудники посольства выясняют детали инцидента.

Ранее судовладелец сообщил, что на британском нефтяном танкере Stena Impero, задержанном Ираном, находятся трое граждан России.

19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании в районе Ормузского пролива танкера Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Всего на борту задержанного танкера находятся 23 человека: помимо троих россиян, также граждане Латвии, Филиппин и Индии.

В компании Stena Bulk & Northern Marine Management сообщили, что британский танкер направляется к берегам Ирана.