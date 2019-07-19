Судовладелец: на борту танкера Stena Impero находятся трое россиян
«Всего на борту 23 человека, трое – россияне. Остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero.
Как отметили в Корпусе стражей исламской революции, танкер был задержан «в связи с нарушением международных правил».
Впоследствии министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что в Ормузском проливе иранскими властями были задержаны два судна: одно следовало под британским, другое — под либерийским флагом.