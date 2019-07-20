Посольство: связи с россиянами на танкере Stena Impero пока нет

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Посольство России в Тегеране пока не установило связь с россиянами на задержанном в Ормузском проливе танкере Stena Impero под флагом Великобритании.
Посольство: связи с россиянами на танкере Stena Impero пока нет
  • Reuters

Пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко подтвердил, что на танкере находятся трое российских граждан.

Он сообщил, что «все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подаётся иранцами».

«Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, её установить не удаётся, но мы находимся в контакте с иранской стороной по этому вопросу», — цитирует РИА Новости Ганенко.

Ранее судовладелец Northern Marine Management, которому принадлежит задержанный Ираном в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, проинформировал посольство России в Тегеране о находящихся на борту россиянах.

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