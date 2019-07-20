Зариф назвал причины действий Ирана в Персидском заливе

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Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил в своём микроблоге в Twitter, что действия Ирана в Персидском заливе направлены на соблюдение морских правил.
Зариф назвал причины действий Ирана в Персидском заливе
  • Reuters

«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил», — написал Зариф.

Он подчеркнул, что именно Иран «гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива».

Министр также призвал Великобританию «перестать быть соучастником экономического терроризма США».

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

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