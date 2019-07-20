Германия осудила задержание Ираном судов в Ормузском проливе

МИД ФРГ сообщил, что Германия осуждает задержание Ираном иностранных судов в районе Ормузского пролива. Соответствующее заявление опубликовано на странице немецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Германия самым решительным образом осуждает задержание коммерческих судов в Персидском заливе. Это ещё одна опасная эскалация и без того напряжённой ситуации», — заявили в МИД.

Германия также призывала Иран «незамедлительно освободить второе судно и его экипаж».

Ранее глава британского МИД Джереми Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в районе Ормузского пролива.