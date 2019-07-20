Германия осудила задержание Ираном судов в Ормузском проливе
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«Германия самым решительным образом осуждает задержание коммерческих судов в Персидском заливе. Это ещё одна опасная эскалация и без того напряжённой ситуации», — заявили в МИД.
Германия также призывала Иран «незамедлительно освободить второе судно и его экипаж».
Ранее глава британского МИД Джереми Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в районе Ормузского пролива.