«Гарантируем безопасность»: в Иране назвали причину задержания британского танкера в Ормузском проливе

Действия Тегерана в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил, заявили в МИД исламской республики. Ранее иранская сторона сообщила, что задержанный в Ормузском проливе британский танкер столкнулся с рыболовецким судном и проигнорировал сигнал бедствия. Лондон пригрозил Тегерану «серьёзными последствиями» и порекомендовал британским суднам избегать пролива, где произошёл инцидент. Как полагают эксперты, инициатором текущего обострения в регионе стал не Тегеран, а западные страны.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе направлены на соблюдение международных правил судоходства.

«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США», — написал Зариф в Twitter.

Unlike the piracy in the Strait of Gibraltar, our action in the Persian Gulf is to uphold int'l maritime rules.



As I said in NY, it is IRAN that guarantees the security of the Persian Gulf & the Strait of Hormuz.



UK must cease being an accessory to #EconomicTerrorism of the US. — Javad Zarif (@JZarif) July 20, 2019

Ранее власти Ирана уточнили, что причиной задержания британского танкера в Ормузском проливе стал инцидент с иранским рыболовецким судном.

«Британское судно столкнулось с рыболовецким судном, это необходимо расследовать», — приводит РИА Новости слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.

По информации иранской стороны, танкер не ответил на сигнал бедствия рыболовецкого судна, в связи с чем рыболовы поступили согласно требованиям и сообщили об инциденте Организации портов и судоходства.

Сообщается, что ВМС Корпуса стражей исламской революции после необходимых процедур сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас.

Экипаж задержанного Ираном британского танкера Stena Impero останется на борту из соображений безопасности. В команду судна входят 23 человека, в том числе россияне.

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Посольство РФ в Тегеране утверждает, что россиян на борту трое и связь с ними пока не установлена.

В Госдуме РФ заявили, что Россия будет предпринимать меры, чтобы освободить своих задержанных граждан. Об этом заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Мы своих граждан не должны оставлять ни при каких условиях, чтобы ни произошло, по каким бы причинам они ни были там задержаны где-то. А в данном случае мы, конечно, будем их защищать и пытаться освободить», — приводит слова парламентария РИА Новости.

Британский МИД пригрозил Тегерану последствиями

В свою очередь, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

«Это совершенно неприемлемо, необходимо соблюдать свободу передвижения... Если ситуация быстро не разрешится, будут серьёзные последствия», — заявил Хант в эфире телеканала Sky News.

Вместе с тем он отметил, что военный вариант решения ситуации исключён, речь идёт только о дипломатических мерах.

Позднее Хант заявил, что власти в Тегеране «становятся на тропу опасных действий, дестабилизирующих международную ситуацию». Об этом он написал в Twitter.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 20, 2019

Британский правительственный комитет по безопасности «Кобра» рекомендовал судам Соединённого Королевства временно не приближаться к водам Ормузского пролива. Комитет накануне ночью провёл срочное заседание из-за задержания британского танкера.

«Мы сохраняем глубокую обеспокоенность недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства», — цитирует ТАСС сообщение «Кобры».

Ряд западных стран осудили задержание британского танкера иранской стороной. С соответствующим заявлением выступили внешнеполитические ведомства ФРГ и Франции.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Великобритания, как правило, выступает «застрельщиком» определённых действий, которые мы называем санкциями, в отношении неугодных Западу стран», — считает доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.

Эксперт назвал одним из возможных сценариев последующих событий «веерные отключения Ирана от всех возможных платёжных систем и обрезки ему всех экономических выходов и проектной деятельности с Европейскими странами».

Он отметил, что все последние события с танкерами и беспилотниками были инициированы не иранской стороной.

«И первый американский беспилотник иранцам пришлось посадить, сбить его, и с танкером тоже была не иранская акция, когда задержали иранский танкер, под каким-то надуманном предлогом», — сказал эксперт в беседе с RT.

«Иран сейчас идёт по пути «отзеркаливания», то есть выполняет те же шаги, что выполняются против него. Поэтому, конечно, стоит ждать определённых заявлений со стороны Ирана», — считает эксперт, отметив, что Тегерану следует проявить дипломатическую тактичность, максимальную выдержку и не поддаться на провокацию.

Как сказал Юртаев, в случае возникновения реальной военной угрозы в регионе эту проблему решать придётся при участии многих государств.

«Вряд ли в стороне останутся и Россия, и Китай, и Индия, и другие страны, которые заинтересованы в том, чтобы в регионе сохранялся мир», — заключил эксперт.

Задержание танкеров

Текущее обострение отношений между Великобританией и Ираном началось с задержания 4 июля супертанкера Grace 1, следовавшего под флагом Панамы.

Судно задержали власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев. Корабль заподозрили в транспортировке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в нарушение действующих санкций против Дамаска со стороны ЕС. Тегеран опроверг эти сведения и потребовал освободить судно.

Впоследствии экипаж танкера Grace 1 отпустили под залог, но задержание судна 19 июля продлили ещё на 30 дней.

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МИД РФ осудил действия властей Гибралтара, подчеркнув, что что задержание судна и находившегося на нём груза ведомство расценивает как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

«Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран», — добавили в министерстве.

Позднее в Минобороны Великобритании заявили, что три иранских катера предприняли попытку остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом инциденте стало известно 11 июля.

Сообщалось, что фрегат королевских военно-морских сил Montrose «был вынужден встать» между катерами и танкером и сделать «устное предупреждение», чтобы обеспечить безопасность британского судна.

В Иране эту информацию опровергли и заявили, что патрули Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нынешняя ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта.

«Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное — не допускать эскалационного развития. Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта», — сказал он 19 июля.