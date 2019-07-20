США разрабатывают операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке

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Центральное командование ВС США занимается разработкой международной операции по защите судоходства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба штаба.

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении на сайте командования.

В частности, речь идёт об охране судов и обеспечении деэскалации в международных водах в Аравийском заливе, Ормузском проливе, проливе Баб-эль-Мандеб, а также в Оманском заливе.

Сообщается, что США продолжают координировать свои действия с союзниками и партнёрами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке для детальной проработки операции.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в районе Ормузского пролива британский танкер Stena Impero в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант предупредил Иран о серьёзных последствиях, если ситуация не разрешится в ближайшее время.

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