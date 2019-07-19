В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате танкера в Ормузском проливе

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В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива.
В Белом доме прокомментировали сообщения о захвате танкера в Ормузском проливе
  • Reuters

«Это уже второй раз за неделю, когда Великобритания стала объектом эскалации насилия со стороны иранского режима», — приводит РИА Новости заявление официального представителя Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Гаррета Марки.

Ранее Press TV со ссылкой на КСИР сообщало о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero. 

Впоследствии в компании Stena Bulk & Northern Marine Management рассказали, что танкер с 23 членами экипажа на борту в настоящее время направляется к берегам Ирана.

Сообщений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

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