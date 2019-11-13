Глава Минобороны Франции объяснила слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли прокомментировала утверждение французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Когда президент республики говорил о «смерти мозга» НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация», — приводит заявление Парли в сенате Франции ТАСС.

Как отметила глава ведомства, несмотря на то, что НАТО остаётся «крепким инструментом», существует ряд разногласий внутри организации по теме безопасности и спорным международным вопросам, в том числе военной операции Турции «Источник мира» в Сирии.

«Фактически существуют серьёзные сомнения в гарантиях безопасности США... по поводу солидарности союзников, когда Турция атакует тех, кто борется с «Исламским государством»*, — сказала министр обороны Франции.

Парли объяснила слова Макрона о НАТО желанием «подать сигнал тревоги».

«НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но оно должно адаптироваться», — заключила глава французского Минобороны.

7 ноября в интервью The Economist Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самой начать контролировать свою судьбу.

Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с позицией Макрона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.