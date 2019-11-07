Меркель и Столтенберг не согласились с оценкой Макрона состояния НАТО
- Reuters
На совместной пресс-конференции в Берлине Меркель отметила, что Макрон выбрал «резкие слова».
«Эта точка зрения не соответствует моей», — сказала канцлер.
Столтенберг, в свою очередь, её поддержал, заявив, что НАТО сильно.
«Европейские союзники увеличивают инвестиции, США увеличивают присутствие в Европе», — отметил он.
Ранее Макрон заявил, что у НАТО «смерть мозга». По его словам, Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США и должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти «золотые слова» французского лидера правдивыми и отражающими суть.