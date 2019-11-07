Меркель и Столтенберг не согласились с оценкой Макрона состояния НАТО

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Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не согласны с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который охарактеризовал состояние альянса как «смерть мозга».
Меркель и Столтенберг не согласились с оценкой Макрона состояния НАТО
  • Reuters

На совместной пресс-конференции в Берлине Меркель отметила, что Макрон выбрал «резкие слова».

«Эта точка зрения не соответствует моей», — сказала канцлер.

Столтенберг, в свою очередь, её поддержал, заявив, что НАТО сильно.

«Европейские союзники увеличивают инвестиции, США увеличивают присутствие в Европе», — отметил он.

Ранее Макрон заявил, что у НАТО «смерть мозга». По его словам, Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США и должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти «золотые слова» французского лидера правдивыми и отражающими суть.

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