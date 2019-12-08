Шойгу заявил о деградации в сфере мировой безопасности

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что в данный момент на мировой арене наблюдается деградация в сфере безопасности.
Шойгу заявил о деградации в сфере мировой безопасности
  • РИА Новости

«Наши партнёры, ведомые, естественно, США, выходят из всё большего и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится всё уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации ещё дальше, — к сожалению, это всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — приводит его слова сайт «Вести».

Глава Минобороны добавил, что Россия готова к сотрудничеству по вопросам продления СНВ-III.

«Мы 100 раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто ведь не ведёт переговоров до сих пор никаких. Ведь никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году всё закончится (действие договора СНВ-III. — RT). Обращаю ваше внимание — вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова до конца года продлить договор СНВ-III.

В свою очередь замглавы Пентагона Джон Руд отметил, что у сторон СНВ-III ещё есть время на то, чтобы попытаться расширить соглашение.

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