Путин: Россия готова до конца года продлить СНВ-III

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова до конца года продлить договор СНВ-III.

Об этом он заявил на совещании по развитию ВМФ России.

«Все наши предложения на столе по продлению этого договора. Никакой реакции пока мы от партнёров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию России: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-III», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что у сторон СНВ-III ещё есть время на то, чтобы попытаться расширить соглашение, поэтому Соединённые Штаты не стали бы продлевать его в настоящее время.