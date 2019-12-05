Путин: Россия готова до конца года продлить СНВ-III
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- РИА Новости
Об этом он заявил на совещании по развитию ВМФ России.
«Все наши предложения на столе по продлению этого договора. Никакой реакции пока мы от партнёров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию России: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-III», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что у сторон СНВ-III ещё есть время на то, чтобы попытаться расширить соглашение, поэтому Соединённые Штаты не стали бы продлевать его в настоящее время.