«Опасная и затратная»: в США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку

В американской Ассоциации по контролю над вооружениями рекомендовали конгрессу США заблокировать финансирование программ по развёртыванию ракет средней дальности. По мнению специалистов, с точки зрения безопасности в новом оружии нет необходимости. Кроме того, разработка ракет окажется затратной и спровоцирует ответные меры России и Китая. Это приведёт к новой опасной гонке вооружений, учитывая, что договор о РСМД больше не действует. Организация не впервые критикует политику Вашингтона, однако это мало влияет на его официальный курс, отмечают эксперты, особенно с приходом в Белый дом советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. Аналитики сомневаются в том, что власти и в этот раз прислушаются к здравой критике, поскольку администрация Дональда Трампа действует в интересах ВПК и пытается добиться превосходства в мире с помощью военных технологий.

В американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) обратились к конгрессу США с призывом заблокировать финансирование американских систем вооружения, которые могут спровоцировать новый виток ракетной гонки. Как отмечается в докладе организации, с которым ознакомился RT, развёртывание ракет средней дальности после развала Договора о РСМД обойдётся Вашингтону в миллиарды долларов и займёт годы.

Более того, разработка новых систем нецелесообразна в военном отношении для защиты союзников Вашингтона в азиатском регионе, поскольку существующие системы уже способны сдерживать Россию и Китай, полагают специалисты Ассоциации.

«На развёртывание новых американских ракет средней дальности уйдут годы и миллиарды долларов. Кроме того, с точки зрения защиты стран НАТО или союзников США в Азии в них нет военной необходимости, учитывая, что существующие системы вооружения воздушного и морского базирования и без того способны угрожать ключевым целям в России и Китае», — отмечается в докладе.

Специалисты ACA также уверены, что развёртывание ракет средней дальности также вызовет контрмеры со стороны Москвы и Пекина, скорее всего спровоцировав новую гонку вооружений.

«Любые действия США по развёртыванию данного вооружения с большой вероятностью спровоцируют ответные шаги со стороны России и Китая и наоборот. Результатом может стать опасная и затратная новая гонка вооружений между США и Россией, а также между США и Китаем», — сообщается в документе.

Аналитики напомнили, что на 2019 финансовый год конгресс одобрил запрос Пентагона на $48 млн на исследования и разработки ракетных систем средней дальности наземного базирования. А на 2020 финансовый год Минобороны США уже запросило почти $100 млн для разработки трёх новых ракетных систем, которые нарушали бы ограничения по дальности действия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года.

Организация не в первый раз критикует действия американских властей в сфере вооружений. Ранее аналитики ACA называли политику администрации президента США Дональда Трампа по вопросу расходов на ядерный арсенал «нецелесообразной, нестабильной и небезопасной». Они также предложили пересмотреть размер бюджетных ассигнований на ядерное оружие, однако это никак не повлияло на действующий курс Вашингтона.

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Так, специалисты Ассоциации по контролю над вооружениями отмечают, что с приходом в Белый дом Джона Болтона на должность советника президента США по национальной безопасности под угрозой также оказалось продление истекающего в феврале 2021 года Соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), которое остаётся последним действующим договором по ядерному нераспространению.

На этот раз американские власти также вряд ли прислушаются к рекомендациям ACA, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Дело в том, что глава Белого дома прежде всего отстаивает интересы американского военно-промышленного комплекса, отметил он в беседе с RT.

«В США есть масса неправительственных организаций, которые выступают с собственными предложениями, но генеральная линия правительства противоречит их мнению. Трамп не скрывает, что он — лоббист ВПК, модернизация вооружения является одним из столпов его предвыборной кампании», — сказал аналитик.

По словам Блохина, американская элита пытается изменить стратегический баланс сил между США и Россией в свою пользу, и в Вашингтоне считают, что с помощью ракет средней и меньшей дальности удастся, по крайней мере, затормозить темпы падения политического и экономического влияния Штатов в мире.

Конгресс США

© Jim Young/Reuters

«Породили риски для всех»

Как говорится в докладе ассоциации, без Договора о ракетах средней и меньшей дальности и активного переговорного процесса американскому конгрессу и властям других стран предстоит найти новое решение, чтобы США и Россия продвинулись в вопросе ядерного разоружения.

«Без договора о РСМД, серьёзных переговоров и новых предложений со стороны Вашингтона и Москвы конгрессу США, как и другим странам, придётся предложить изобретательные и прагматичные варианты создания условий, необходимых для обеспечения соблюдения двумя крупнейшими ядерными державами своих правовых обязательств по прекращению гонки вооружений и достижению прогресса в области ядерного разоружения»,— считают в Ассоциации.

Напомним, Договор о РСМД прекратил действие 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне обосновали свой выход из соглашение обвинением России в том, что ракеты 9М729 якобы нарушали положения договора. В Москве отвергают эти обвинения и считают, что ДРСМД не соответствовали развёрнутые в Восточной Европе американские пусковые установки систем ПРО Mk41, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк», а также тяжёлые ударные беспилотники.

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При этом Россия неоднократно предлагала обсудить взаимные претензии. Минобороны РФ даже устроило брифинг для иностранных военных атташе, на котором показала технические характеристики ракет 9М729, но представители США проигнорировали его. Кроме того, американская сторона не представила никаких доказательств того, что РФ «нарушала» ДРСМД.

По словам российского лидера Владимира Путина, ответственность за прекращение действия договора полностью лежит на Соединённых Штатах.

«Односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну: ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне», — сказал президент РФ.

По мнению Константина Блохина, США покинули ДРСМД не только для того, чтобы таким образом сдерживать своих «врагов» — Россию и Китай, но также чтобы контролировать союзников в Европе и Азии.

«Задача не только запугать Россию и Китай, но и усилить контроль над европейскими союзниками-сателлитами, которые всячески критикуют американскую политику, и устрашить азиатских партнёров. Речь идёт о долгосрочных интересах, которые перевешивают любое взвешенное решение», — заметил эксперт.

Если Штаты решат развернуть запрещённые ранее ракеты в Азии, это ещё больше сплотит Москву и Пекин против Вашингтона, добавил, в свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Развёрнутые американские ракеты средней дальности в Азии, в Индо-Тихоокеанском регионе будут угрожать и Китаю, и России. Это будет способствовать сближению позиций РФ и КНР на явной антиамериканской основе», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Будущее без ДРМСД

В Ассоциации по контролю над вооружением подчёркивают, что президентам России и США, а также представителям НАТО следует серьёзно изучить механизмы контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую ракетную гонку. Аналитики предлагают свои три варианта дальнейших действий.

Согласно первому, НАТО следует официально объявить, что ни один из членов альянса не будет размещать в Европе какие-либо ракеты, которые бы запрещал ДРСМД, до тех пор, пока Россия не установит похожие ракеты, способные достичь территории блока. По мнению аналитиков, при таком сценарии России придётся убрать около 50 ракет 9М729, развёрнутых на западе страны.

Второй вариант подразумевает заключение нового соглашения, которое запретит баллистические ракеты средней дальности наземного базирования или крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками. Согласно третьему сценарию, Россия и НАТО могли бы взять на себя взаимные обязательства не развёртывать подобные ракеты, способные нанести удар по территории друг друга.

В свете этого, как отметил Владимир Батюк, у России есть собственная инициатива по разрешению кризиса вооружений. В частности, Москва не раз заявляла, что не будет размещать ракеты средней дальности, если США и НАТО не будут делать того же в Европе.

«Это могло бы стать предметом для диалога, чтобы преодолеть кризис, в котором оказалась Европа и процесс контроля над вооружением в целом после злополучного решения США о выходе из ДРСМД», — сказал он.

После прекращения договора Владимир Путин поручил российским ведомства наблюдать за шагами США по развитию программ ракет средней и малой дальности, подчеркнув, что Москва не может игнорировать положение дел. В то же время российский МИД призвал Соединённые Штаты и их союзников присоединиться к мораторию на размещение подобных ракет.

В заключение Константин Блохин отметил, что в текущих реалиях Россия выступает за контроль над вооружениями и международную безопасность, а в США, по всей видимости, больше стремятся к получению военного превосходства.

«Американские технократы считают, что с помощью технологий они смогут получить превосходство и обойти конкурентов. Сначала выход из ПРО, а теперь и ДРСМД», — добавил он.