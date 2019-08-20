«Именно для этого инициировали выход из договора»: США испытали запрещённую ДРСМД ракету

США провели лётные испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ утратил силу лишь 2 августа. В Пентагоне уточнили, что оружие — сухопутный вариант «Томагавка». Вашингтон бездоказательно обвинял Москву в нарушении соглашения, чтобы под этим предлогом выйти из него и обзавестись ракетами средней и меньшей дальности, считают в Госдуме. По мнению экспертов, американская администрация поступала аналогичным образом и ранее, например с договором о ПРО. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в том случае, если Соединённые Штаты перейдут к разработке или производству РСМД наземного базирования, Россия поступит аналогичным образом.

В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

«Министерство обороны провело лётные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что эта ракета — сухопутная вариация крылатой ракеты «Томагавк», которая ранее неоднократно применялась Соединёнными Штатами при пусках с кораблей военно-морского флота.

Напомним: договор запрещал производить, испытывать и развёртывать на суше ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. Однако ещё осенью 2018 года США заявили о своём намерении выйти из него. Американский президент Дональд Трамп заявил, что это решение продиктовано «нарушениями» Россией своих обязательств, однако конкретных обвинений представлено не было.

Впоследствии США заявили, что соглашение нарушает российская ракета 9М729. Тогда Минобороны РФ и вовсе пошло на беспрецедентный шаг — организовало брифинг для иностранных военных атташе, в рамках которого были продемонстрированы характеристики ракеты, которые соответствовали ДРСМД. Однако представители США и некоторых других стран НАТО проигнорировали брифинг.

В то же время претензии к исполнению договора американцами были у России. Москва неоднократно указывала на то, что американские системы ПРО Mk41 могут без переделки использоваться для запусков крылатых ракет «Томагавк». Согласно ДРСМД, развёртывание подобных пусковых установок запрещено, однако Mk41 стоят в некоторых европейских странах.

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Несмотря на попытки России провести переговоры по взаимным претензиям и предотвратить разрыв ДРСМД, 2 августа договор окончательно потерял силу. В Москве констатировали, что обвинения в адрес России были лишь предлогом для разрушения соглашения.

«Односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну: ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне», — сказал президент России Владимир Путин 5 августа.

Прошедшие испытания лишь подтверждают тот факт, что выход США из ДРСМД был запланированным, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«США, видимо, дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические стрельбы, испытания, то есть надо выходить из лаборатории на полигон. Именно для этого инициировали вопрос о выходе из этого договора по РСМД, якобы потому, что виновата Российская Федерация. Годы уходят на то, чтобы провести такие разработки, это не менее пяти лет, как минимум», — подчеркнул депутат в разговоре с RT.

«То есть всё это время американцы занимались такими разработками, и когда настал день, час, момент, когда нужно переходить к испытаниям, они абсолютно цинично, бессовестно обвиняют Россию в том, что она якобы стала причиной того, что им необходимо выйти из этого договора. И тут же уже американцы начинают проводит испытания ракеты, которая давным-давно была у них готова», — констатировал Шерин.

«Был вопрос времени, когда Трамп заявит о выходе»

Средства на разработку подобных ракет были заложены в бюджете США ещё до объявления выхода из ДРСМД, напомнил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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«Разговоры об этом выходе шли в конгрессе, в коридорах власти в Вашингтоне уже порядка пяти-семи лет. До выхода США из этого договора ассигнования в бюджет заложили на НИОКР, и был вопрос времени, когда Трамп заявит об этом выходе», — сказал он RT.

Так, 18 августа о подготовленных на эти цели средствах в американском бюджете рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете появились средства на разработку таких ракет, утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Блохина, на выход из ДРСМД Вашингтон нацелился ещё в начале 2000-х годов.

«Вашингтон использовал лишь критику в адрес России для выхода из этого договора, а договор уже был предрешён, и был предрешён даже раньше. Я думаю, американцы нацелились на выход из ДРСМД где-то в начале 2000-х. Этот факт демонстрирует, что то, что говорила Россия, — правда», — подчеркнул эксперт.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, США не в первый раз действуют таким образом: перед выходом из договора об ограничении систем ПРО в 2002 году они также заблаговременно начали научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР).

«Они действуют так, как действовали всегда. Так же как и с договором по ПРО: до тех пор, пока они разрабатывали, НИОКР были на стадиях, которые не запрещались договором. Как только был переход со стадии НИОКР на стадию испытаний — это уже выходит за рамки договора, они выходят из договора», — напомнил он в разговоре с RT.

Напомним, что Путин предупреждал о возможных ответных действиях России, которые будут носить «исключительно ответный, зеркальный характер».